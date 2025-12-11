Эксперты рассказали, что нужно сделать инвесторам до Нового года





Конец года – оптимальное время для действий, которые помогут инвесторам заложить основу для доходности в следующем году. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на инвестиционного стратега «ВТБ Мои Инвестиции» Станислава Клещева, есть три проверенных опытным путем варианта.

Первое – открытие или пополнение ИИС, это позволит получить налоговый вычет уже в начале 2026 года и сформировать список бумаг для инвестирования.

Второе – ревизия брокерского счета с оценкой результатов и налоговых обязательств.

Третье – определение инвестиционной стратегии на следующий год. У каждого своя инвестстратегия, которая зависит от личных целей, возможностей и уровня осторожности человека.

– Среди перспективных инвестиционных идей на следующий год в первую очередь выделяем долгосрочные облигации федерального займа, которые размещает Минфин России. Эти бумаги будут выигрывать от ожидаемого дальнейшего снижения ключевой ставки, — отметил Станислав Клещев.

Еще одной интересной идеей стратег назвал квазивалютные облигации, которые могут выступить защитным активом в случае ослабления рубля. Квазивалютные облигации номинированы в иностранной валюте, но предусматривают выплаты в российских рублях.

Третьей рекомендацией стали акции компаний-экспортёров, способные выиграть как от возможного ослабления рубля, так и от восстановления фондового рынка.