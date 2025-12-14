



В администрации Урюпинска Волгоградской области взяли на особый контроль ситуацию с обеспечением топлива после падения беспилотника ВСУ на нефтебазу. Об этом они сообщили в своем Telegram-канале.

- Координация осуществляется комитетом промышленной политики торговли и топливно энергетического комплекса Волгоградской области во взаимодействии с ООО «Лукойл -Югнефтепродукт». Компанией обеспечиваются бесперебойные поставки топлива всех видов на АЗС и обеспечивается своевременное восполнение запасов для удовлетворения всех потребностей жителей и организаций, - добавили в администрации Урюпинска.

Напомним, в результате падения обломков БПЛА был зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе. На момент происшествия проводилась эвакуация жителей прилегающих к нефтебазе домов. По предварительным данным никто не пострадал.