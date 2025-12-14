



В Волгоградской области шесть муниципальных районов региона пострадали от арктического шторма. По данным Россети ЮГ, специалистам удалось восстановить электроснабжение более 50% потребителей.

Уточняется, что больше всего пострадало жителей в Камышинском, Быковском, Палласовском, Старополтавском, Ленинском и Среднеахтубинском районах. В данных районах ведутся работы в круглосуточном режиме. Ликвидация последствий непогоды координируется оперштабом при взаимодействии с региональными властями и муниципалитетами.

Напомним, ранее специалистами были восстановлены 86 воздушных линий электропередачи и 2,6 тыс. трансформаторных подстанций, пострадавших от штормового ветра.