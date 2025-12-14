Общество

«Сравнивать с нормами XX века уже бессмысленно»: географ - о погодных аномалиях в Волгограде

14.12.2025 16:02
14.12.2025 16:02


В последнее время о погоде и ее резких переменах говорят буквально повсюду. Кто-то оценивает ее с профессиональной точки зрения, кто-то вспоминает, как было «в наше время». Несмотря на разницу аргументов, и те, и другие сходятся в одном – в последние годы климат Волгоградской области меняется очень стремительно. Почему очередные скачки температур в наши дни называют аномалией? Стоит ли пересматривать устоявшиеся нормы для каждого сезона? И правда ли, что в скором времени крепкие морозные зимы останутся лишь в воспоминаниях горожан? Ответы на эти вопросы собрали в материале ИА «Высота 102».

Погоду с характером капризной и непредсказуемой дамы метеорологи и географы подводят к строгим математическим расчетам.

Декабрь 2021-го




- Погодная обстановка последних зим настолько необычна, что постоянно привлекает внимание горожан. Всегда ведь приятно порассуждать - «да разве это зима…» и «вот в наше время было…». Раньше деревья были большими, мороженое вкусным, а зимы холодными. В случае с зимами, к слову, - чистая правда, - рассуждает волгоградский географ Денис Солодовников. - Что же на самом деле происходит с этим сезоном в последние годы? В метеорологии принято делить год на две части – холодный период (со средними температурами ниже 0) и теплый. Для Волгограда холодный период длится 5 месяцев - с ноября по март. Для объективности анализа стоит рассматривать изменения погоды всех пяти месяцев. При анализе обычно оперируют среднемесячными температурами, как достаточно устойчивой характеристикой. Она получается в результате того, что часть, например, декабрей ХХ века были несколько холоднее, а часть несколько теплее этих самых средних значений, что дало среднемесячную температуру декабря в Волгограде -6,1 градуса (эта цифра фигурирует в справочниках по климату). Логично предположить, что отклонений в ту или другую сторону было примерно поровну.

Декабрь 2022-го 




Несмотря на то, что сегодня волгоградскими зимами не пугают даже приезжих из жарких стран, подобные аномалии в регионе все же случались и раньше. Причем, «плюсовых» отклонений от нормы синоптики насчитывали значительно больше, чем резких отрывов в «минус».

Декабрь 2023-го 




- В справочниках фигурируют цифры, полученные при обработке наблюдений за ХХ век. Мы же сравнили средние температуры всех холодных месяцев XXI века в Волгограде со среднемноголетними значениями каждого месяца. В выборку попало 126 месяцев – с ноября 2000 года по ноябрь 2025. За этот период всего 18 месяцев были холоднее средних значений, во всех остальных случаях – теплее. Причем, отклонения «в минус» чаще всего небольшие, в пределах одного градуса. А вот положительные аномалии иногда превышают 7-8 градусов – это очень много. Например, средняя температура января 2025 года составляет +0,3 градуса, и это при многолетней норме -9,5! – комментирует заведующий кафедрой географии и картографии ВолГУ. - При том, что в ноябре на столбиках термометров фиксируют в среднем 0 градусов. То есть январь оказался даже теплее! То же можно сказать и про март уходящего года. Его средняя температура составила +5,9, что по значениям гораздо ближе к апрелю (+8,5). Еще показательней картина нарастающих изменений, если анализировать период с 2012 по 2025 годы. Зима 2011-2012-го – самая холодная в XXI веке. В тот год три из пяти холодных месяцев ощутимо отличались от нормы. Но после из 66 холодных месяцев лишь 5 немного отходили от среднемноголетних значений. Последние же 24 холодных месяца оказались значительно теплее нормы.

Декабрь 2024-го 




Полагаясь не на эмоции, а на сухой математический расчет, волгоградский географ пришел к однозначному выводу – погода в Волгограде, как и в других городах страны, меняется так ощутимо, что сравнивать ее с показателями прошлого века сегодня просто немыслимо.

Декабрь 2025-го 




- Принятые у специалистов «нормы» климатических показателей нужно пересматривать, причем очень существенно. Например, январь, статистически самый холодный месяц года. По данным наблюдений ХХ века, его средняя температура составляла в Волгограде -9,5 градусов. Но за прошедшую четверть XXI века она опустилась до -5,3 градусов, - заключает специалист. - Вывод однозначен – наши зимы действительно становятся теплее. Волгоград не исключение, это общепланетарная тенденция. И если подобная тенденция сохранится в будущем, то у нынешней молодежи есть шанс воочию наблюдать, как к середине века Волгоград по климату станет близок если не к Краснодару (средняя температура января +0,8), то хотя бы к Ростову-на-Дону (-2,0 градуса). Там в свою очередь тоже станет значительно теплее, чем прежде.

Фото Павла Мирошкина 

