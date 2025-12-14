Общество

РПН проверят воздух после пожара на нефтебазе из-за БПЛА в Урюпинске

Общество 14.12.2025 16:13
0
14.12.2025 16:13


Лаборатория «Центра гигиены и эпидемиологии» исследует взятые пробы воздуха в районе крупного пожара, случившегося после падения украинского БПЛА в Урюпинске Волгоградской области. Воздух проверят на содержание веществ, характерных для процессов горения.

Местным жителям в ведомстве посоветовали проживающим в жилой застройке около очага пожара, рекомендуют закрыть окна и использовать маски и респираторы.

Напомним, в результате падения обломков БПЛА был зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе. На момент происшествия проводилась эвакуация жителей прилегающих к нефтебазе домов. По предварительным данным никто не пострадал. 

