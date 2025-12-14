В ЦПКиО Волгограда устанавливают 20-метровую новогоднюю елку





Сегодня, 14 декабря, в ЦПКиО Волгограда начались работы по установке главной городской елки. Как сообщили в пресс-службе парка, общая высота конструкции составит порядка 20 метров.

Всего на конструкции появится 1600 веток, 450 разноцветных шаров, гирлянда, а также звезда, которую установят на верхушке елки. В ночь на 1 января 2026 года возле нее пройдет главная новогодняя ночь города с праздничной программой.

Помимо городской ели на территории парка уже установили семиметровую ель на катке, перевернутую елку на автодроме и украсили игрушками и гирляндами существующие хвойные деревья. Всего для новогодней иллюминации парка службы парка использовали около 27 километров гирлянд.

Фото: ЦПКиО