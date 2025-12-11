В Волгоградской области объявлена беспилотная опасность

11 декабря в Волгоградской области был введён режим опасности атаки БПЛА. Соответствующую рассылку начала в 21:13 проводить единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Напомним, во время беспилотной опасности специалисты рекомендуют избегать нахождения на открытых участках местности, а также в помещениях с остеклением.
Отметим, по информации мониторинговых Telegram-каналов, ударные БПЛА фиксируются в Кумылженском районе региона.
Фото из архива ИА «Высота 102»