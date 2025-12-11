



11 декабря на приём к генпрокурору Александру Гуцану от лица судовладельцев обратился представитель одной из фирм, занимающихся речными перевозками. Специалист рассказал об опасном обмелении Волго-Донского судоходного канала.

- На одном из его участков фактическая глубина не соответствует нормативной, при этом именно на нем предусмотрено место для рейдовой стоянки судов. В случае возникновения аварийной ситуации или необходимости ремонтных работ на рейд сможет встать только один теплоход, любое последующее судно сядет на мель, — проводит слова мужчины пресс-служба прокуратуры.

Речник попросил Генпрокуратуру привлечь внимание к этой проблеме администрации ВДСК.

- Увеличение пропускной способности важнейших водных артерий, а также создание оптимальных, а главное, безопасных условий для судоходства – одна из приоритетных задач по развитию транспортной отрасли, — подчеркнул Александр Гуцан.

По поручению генпрокурора надзорному ведомству предстоит дать правовую оценку сложившейся ситуации и действиям руководства Волго-Донского канала.

Отметим, ранее редакция рассказывала о ЧП, произошедшем 25 ноября с сухогрузом «Балахна». Корабль, следуя из Казани в Ростов на Дону, сел на мель, проходя акваторию Карповского водохранилища ВДСК. Судно удалось вызволить из плена лишь благодаря мощному буксиру.

Фото: Генпрокуратура