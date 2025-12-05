Экономика

Почти миллиард на модернизацию ЖКХ получила Волгоградская область

Экономика 05.12.2025 10:15
05.12.2025 10:15


Волгоградская область получила льготный казначейский инфраструктурный кредит в размере 906,4 миллиона рублей. Эти средства будут направлены на строительство систем водоснабжения в Советском, Кировском и Красноармейском районах Волгограда. Старт реализации проекта намечен на 2025 год, сообщили сегодня, 5 декабря, в администрации региона.

- Федеральный центр оценил финансовую дисциплину, исполнение регионом взятых на себя обязательств, в том числе по реализации проектов развития — губернатор Андрей Бочаров держит эту работу под личным контролем, - уточнили в обладмине.

Правительство России летом текущего года одобрило заявку Волгоградской области на модернизацию ЖКХ за счет казначейских структурных кредитов. Всего региону до конца 2030 года на развитие инфраструктуры дадут 5,12 миллиарда рублей. Эти средства, как ранее сообщалось, будут направлены на строительство системы водоснабжения в Советском, Кировском и Красноармейском районах Волгограда, а также водопроводных сетей в центрально-западной части города.

Так, на возведение систем водоснабжения на юге города планируют выделить средства инфраструктурных кредитов в размере 1,9 миллиарда рублей. На строительство водопроводных сетей в центральных и западных районах Волгограда - еще 3,2 миллиарда.

В Волгоградской области реализуется 10-летняя комплексная программа развития волгоградской агломерации. Инициативы субъекта поддержаны Правительством РФ: в августе региону одобрили заявку на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства с привлечением средств казначейских инфраструктурных кредитов (КИК).  Такие кредиты предоставляются регионам России с 2025 года, они заменили механизм ИБК. 

Льготные заемные средства можно направить на инфраструктурные проекты в сфере ЖКХ; закупку общественного транспорта; создание объектов транспортной, инженерной, энергетической и туристической инфраструктуры; развитие инфраструктуры индустриальных парков и промышленных технопарков, особых экономических зон, территорий опережающего развития, инновационных научно-технологических центров и другие цели. КИК предоставляют на 15 лет с фиксированной годовой ставкой в 3%, причем погашение начинается с третьего года использования.

Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области»

Фото из архива V102.RU

