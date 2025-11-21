В Волгограде за 403 млн закончат ремонт Сарептского путепровода





Электронный аукцион на поиск подрядчика для ремонта второй очереди Сарептского путепровода объявлен в Волгограде. По данным сайта госзаказов, заказчиком работ выступает МУ «Комдорстрой». Максимальная стоимость работ составляет около 403 миллионов рублей.

В рамках второго этапа работ предстоит выполнить ремонт путепровода через железнодорожные пути у станции Сарепта по 2-й Продольной магистрали в Красноармейском районе Волгограда.



Напомним, ремонт первой очереди путепровода был проведен в 2024 году. По данным администрации Волгограда, в ходе работ на искусственном сооружении было укреплено бетонное основание и обновлено дорожное полотно, усилены несущие конструкции, установлены новые опоры наружного освещения, а также проведён ремонт в подмостовом пространстве.



В рамках запланированных муниципалитетом мероприятий почти аналогичный комплекс работ будет произведен и на второй части путепровода. Планируется демонтировать вышедшие из строя элементы асфальтобетонного покрытия, деформационных швов, систем водоотвода и всех типов ограждений. Затем подрядчик капитально отремонтирует пролетное строение, восстановит защитный слой бетонных элементов, выполнит гидроизоляцию для защиты от влаги. Также на путепроводе установят новое барьерное ограждение.



