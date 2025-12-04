350 кг меда с пасеки под Волгоградом забраковал Россельхознадзор

Нарушение в оформлении документов на продукцию пчеловода обнаружили специалисты Россельхознадзора в Волгоградской области. По данным ведомства, ветеринарный специалист ГБУ «Фроловская райСББЖ» выдал производственный сертификат на 350 кг мёда натурального без указания количества пчелосемей. Исходя из этого, не представляется возможным подсчитать количество меда, выработанного на ферме.
При этом в среднем одна пчелосемья может производить до 150 кг меда за сезон. Но в данном случае количество пчелосемей неизвестно, что может привести к выпуску продукции без прослеживаемости, акцентировали в Россельхознадзоре.
Владельцу пасеки объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено обеспечить соблюдение нормативных правовых актов. Кроме того, в адрес комитета ветеринарии области направлены соответствующие материалы для принятия мер реагирования в рамках компетенции.