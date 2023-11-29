Главу Ольховского района переизбрали на новый срок

Общество 29.11.2023 10:26
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29.11.2023 10:26
Алексей Солонин вновь переизбран на пост главы Ольховского района Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в администрации района, итоги конкурса на должность руководителя муниципального образования местные депутаты подвели накануне. Кандидатуру Солонина депутаты выбрали единогласно. Руководить районом глава будет в ближайшие пять лет.
Напомним, Алексей Солонин впервые возглавил район в 2018 году.
Фото администрации Ольховского района VK.com
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