Общество

Прокуратура проконтролирует ситуацию с задержкой в аэропорту «Сталинград»

04.12.2025 11:01
0
04.12.2025 11:01


В Волгограде Южная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту, связанную со сбоем в расписании прибытия и отправления самолётов. Надзорное ведомство обещает проконтролировать соблюдение прав пассажиров.

Для граждан доступна «горячая линия» 8-919-899-87-33, куда можно пожаловаться на отсутствие положенного по закону при длительных задержках сервиса.

Напомним, как ранее сообщала редакция, в Волгограде из-за введения временных ограничений на полёт Росавиацией на 18 часов перенесено отправление самолёта авиакомпании Flydubai в ОАЭ. Рейс изначально должен был вылететь из воздушной гавани 3 декабря в 23:20, однако теперь отправление запланировано на 4 декабря 16:30.

Лента новостей

14:10
Андрей Бочаров наградил волгоградские профсоюзы за активностьСмотреть фотографии
13:45
ВС РФ подтвердил приговор Никите Журавелю за госизменуСмотреть фотографииCмотреть видео
13:08
Ученые: морские виды могут вытеснить речные из-за осолонения Азовского моряСмотреть фотографии
12:57
В Волгограде и области бесследно исчезли пять человекСмотреть фотографии
12:16
Сервис онлайн-звонков FaceTime блокируют в РоссииСмотреть фотографии
12:02
Бастрыкин поручил СК помочь семье инвалидов из ВолжскогоСмотреть фотографии
12:00
Всё нипочём? Чадящий во Фролово завод игнорирует предписания РосприроднадзораСмотреть фотографии
11:54
ФСБ возбудила дело в Волгограде на уроженок Украины и ГерманииСмотреть фотографии
11:27
В Волгоградской области депутаты утвердили бюджет на 2026 годСмотреть фотографии
11:26
Проблемы с мобильной связью фиксируют волгоградцы 4 декабряСмотреть фотографии
11:09
Подсчитан экологический ущерб от смертельного ДТП с бензовозом под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:01
Прокуратура проконтролирует ситуацию с задержкой в аэропорту «Сталинград»Смотреть фотографии
10:40
350 кг меда с пасеки под Волгоградом забраковал РоссельхознадзорСмотреть фотографии
10:29
В Волгоградской области каждый второй житель привился от гриппаСмотреть фотографии
09:56
В Кремле анонсировали прямую линию с Путиным 19 декабряСмотреть фотографии
09:43
Вылет волгоградцев в Дубай задержали на 18 часовСмотреть фотографии
09:35
В Волгоградской области объявлен жёлтый уровень погодной опасностиСмотреть фотографии
09:10
В Волжском нанятый на уборку дачи рецидивист обманул участника СВОСмотреть фотографии
08:50
В МЧС рассказали, что горело в Ворошиловском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
08:47
Плата за воду в квартирах без счетчиков резко вырастет для волгоградцевСмотреть фотографии
08:12
В Волгограде простятся с педагогом и отцом депутата облдумы Владимиром КалашниковымСмотреть фотографии
08:03
Задержанного за вымогательство блогера Ульянова перевели из больницы в ИВССмотреть фотографии
07:44
Украинские БПЛА сбили в соседних с Волгоградской областью регионахСмотреть фотографии
07:23
Уничтожали всё живое: двоих мужчин задержали на Дону за варварский улов 23 кг рыбыСмотреть фотографии
06:56
Свежие огурцы и бананы подорожали в Волгограде и областиСмотреть фотографии
06:27
В Волгограде аэропорт открыли 4 декабря после беспилотной угрозыСмотреть фотографии
06:05
Цены на дизтопливо и бензин идут вверх в Волгоградской областиСмотреть фотографии
23:59
В Волгограде объявили угрозу БПЛА и закрыли аэропортСмотреть фотографии
21:09
На Дону в Волгоградской области выловили всего разрешенного лещаСмотреть фотографии
20:26
В Волгограде в первом чтении утверждён бюджет-2026: на что потратят миллиардыСмотреть фотографии
 