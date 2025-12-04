Прокуратура проконтролирует ситуацию с задержкой в аэропорту «Сталинград»





В Волгограде Южная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту, связанную со сбоем в расписании прибытия и отправления самолётов. Надзорное ведомство обещает проконтролировать соблюдение прав пассажиров.

Для граждан доступна «горячая линия» 8-919-899-87-33, куда можно пожаловаться на отсутствие положенного по закону при длительных задержках сервиса.

Напомним, как ранее сообщала редакция, в Волгограде из-за введения временных ограничений на полёт Росавиацией на 18 часов перенесено отправление самолёта авиакомпании Flydubai в ОАЭ. Рейс изначально должен был вылететь из воздушной гавани 3 декабря в 23:20, однако теперь отправление запланировано на 4 декабря 16:30.