Волгоградцы в «Черную пятницу» массово покупали беспроводные наушники

Телеком 04.12.2025 16:01
Аналитики МТС проанализировали продажи электроники в период ноябрьских распродаж. Жители Волгоградской области продемонстрировали один из самых заметных в стране скачков спроса на беспроводные наушники.

По итогам распродажного периода с 11 по 30 ноября в регионе было продано почти на половину (49%) больше таких устройств, чем за аналогичные недели прошлого года. Этот рост существенно превышает среднероссийские показатели и является одним из максимальных на Юге России. По темпам роста продаж данная категория стала абсолютным лидером, обогнав другую электронику.

Наибольшей популярностью пользовались полностью беспроводные TWS-наушники, особенно модели с функцией активного подавления шума. Средний чек покупки в регионе составил около 2 200 рублей, что указывает на доминирование бюджетного сегмента.  

