В Волгограде полиция и УФСБ устроили блэкаут в цыганском поселке

Расследования 02.12.2025 09:03
В цыганском таборе поселка Горьковский Советского района Волгограда прошел совместный рейд полицейских, сотрудников УФСБ и ресурсоснабжающих организаций при силовой поддержке Росгавардии. Как сообщили ГУ МВД по Волгоградской области, в полицию были  доставлены 16 человек для проведения проверки на их причастность к совершению преступлений, нахождению в розыске, а также незаконного проживания на территории региона.

Кроме того, в ходе рейда от электроэнергии были отключены 38 домовладений, незаконно потребляющих электричество, составлены 6 актов о нарушении использования ресурсов, а виновные будут привлечены  к административной ответственности. Также была выявлена самовольная врезка в газораспределительную трубу частного домовладения.

Как пояснили ИА «Высота 102» в ПАО «Волгоградэнергосбыт», у некоторых жителей поселка Горьковский задолженность за потребленную электроэнергию превышала 100 тысяч рублей. А 26 владельцев домов пользовались электричеством без заключения договоров. Других должников предупредили о приостановке электроснабжения в случае, если задолженность не будет погашена.

