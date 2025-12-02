В Волгограде полиция и УФСБ устроили блэкаут в цыганском поселке

Расследования 02.12.2025 09:03
0
02.12.2025 09:03
В цыганском таборе поселка Горьковский Советского района Волгограда прошел совместный рейд полицейских, сотрудников УФСБ и ресурсоснабжающих организаций при силовой поддержке Росгавардии. Как сообщили ГУ МВД по Волгоградской области, в полицию были доставлены 16 человек для проведения проверки на их причастность к совершению преступлений, нахождению в розыске, а также незаконного проживания на территории региона.
Кроме того, в ходе рейда от электроэнергии были отключены 38 домовладений, незаконно потребляющих электричество, составлены 6 актов о нарушении использования ресурсов, а виновные будут привлечены к административной ответственности. Также была выявлена самовольная врезка в газораспределительную трубу частного домовладения.
Как пояснили ИА «Высота 102» в ПАО «Волгоградэнергосбыт», у некоторых жителей поселка Горьковский задолженность за потребленную электроэнергию превышала 100 тысяч рублей. А 26 владельцев домов пользовались электричеством без заключения договоров. Других должников предупредили о приостановке электроснабжения в случае, если задолженность не будет погашена.
Видео ГУ МВД по Волгоградской области
