В Волгограде полиция и УФСБ устроили блэкаут в цыганском поселке











В цыганском таборе поселка Горьковский Советского района Волгограда прошел совместный рейд полицейских, сотрудников УФСБ и ресурсоснабжающих организаций при силовой поддержке Росгавардии. Как сообщили ГУ МВД по Волгоградской области, в полицию были доставлены 16 человек для проведения проверки на их причастность к совершению преступлений, нахождению в розыске, а также незаконного проживания на территории региона.





Кроме того, в ходе рейда от электроэнергии были отключены 38 домовладений, незаконно потребляющих электричество, составлены 6 актов о нарушении использования ресурсов, а виновные будут привлечены к административной ответственности. Также была выявлена самовольная врезка в газораспределительную трубу частного домовладения.





Как пояснили ИА «Высота 102» в ПАО «Волгоградэнергосбыт», у некоторых жителей поселка Горьковский задолженность за потребленную электроэнергию превышала 100 тысяч рублей. А 26 владельцев домов пользовались электричеством без заключения договоров. Других должников предупредили о приостановке электроснабжения в случае, если задолженность не будет погашена.





Видео ГУ МВД по Волгоградской области