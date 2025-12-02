В Волгограде погибшего участника СВО признали отцом малыша

Погибшего участника СВО в Волгограде признали отцом полуторагодовалого малыша ради социальных выплат. С соответствующим заявлением в Центральный районный суд в интересах мальчика обратилось надзорное ведомство.

В прокуратуре Волгоградской области пояснили, что на момент выдачи ребенку свидетельства о рождении, у его отца не было паспорта - документ был испорчен, поэтому графу «отец» не заполнили.

В декабре 2024 года мужчину ушел на СВО, где погиб при выполнении боевых задач.

В надзорном ведомстве отметили, что волгоградец ранее проживал с ребенком и его матерью, семья вела совместное хозяйство. Будучи уже на СВО мужчина постоянно интересовался своим сыном.