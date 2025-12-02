Общество

Учёные ИКИ РАН предупредили волгоградцев о 6-балльной магнитной буре

4 декабря волгоградцам предстоит пережить всплеск геомагнитной активности. По информации учёных Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, до Земли добралось очередное облако солнечного вещества, образовавшееся после недавних вспышек. Оно спровоцирует магнитную бурю мощностью порядка 6 баллов.

В течение 2 декабря магнитосфера нашей планеты будет находится в состоянии абсолютного штиля, однако уже в первой половине дня 3 декабря показатели активности подрастут с 1,6 балла до 4 баллов, к полуночи же поле войдёт в возбужденное состояние, а 4 декабря вплотную подберётся к 6-балльной отметке. Затем ожидается непродолжительный спад, а к полудню всплеск активности вновь должен повториться.

Отметим, 6-балльная магнитная буря считается средней по силе и не должна оказать существенного влияния как на орбитальную группировку спутников, так и на оборудование, используемое людьми на планете.

