Волгограду на ремонт дорог из бюджета добавят 400 млн рублей





2 декабря депутаты Волгоградской областной думы, входящие в транспортный комитет, рассмотрели поправки к бюджету на 2026 год. Парламентарии одобрили перераспределение средств в размере 400 млн рублей в пользу ремонта дорог.

Как ожидается, финансы пойдут Волгограду на развитие и обновление муниципальной транспортной сети. В частности, часть средств должна быть направлена на ремонт важнейших транспортных артерий города, а часть — на восстановление внутриквартальных и дворовых проездов.

Отметим, ранее редакция сообщала о подготовке бюджета Волгоградской области ко второму и третьему чтению. Проект документа предварительно уже получил одобрение контрольно-счётной палаты.