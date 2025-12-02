Общество

В Волгограде истощаются запасы донорской крови

Волгоградский областной центр крови сообщил об уменьшении запасов некоторых групп крови в этом учреждении, обновив данные Донорского светофора.

Так, на 1 декабря сложилась повышенная потребность очень редкой IV отрицательной группы, которая сочетает антигены A и B. Отмечена также потребность в этой группе крови, но с положительным резус-фактором.  

Кроме того, в учреждении существует потребность в первой группе крови с отрицательным резус-фактором и крови III положительной группы. 


- Донорский светофор служит индикатором текущего состояния запасов и помогает своевременно реагировать на возможные дефициты. Важно понимать, что формирование светофора носит плановый характер и не связано с экстренными ситуациями. Красный сигнал на светофоре означает необходимость привлечения внимания к определенной группы крови, тогда как зеленый свидетельствует о значительном запасе, - пояснили в облздраве. - Таким образом, система позволяет эффективно распределять ресурсы и обеспечивать бесперебойное снабжение компонентами крови медицинские организации Волгограда и Волгоградской области.

Фото из архива V102.RU / Волгоградский областной центр крови

