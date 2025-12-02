От учреждения – к дому: как реорганизация Дома ребёнка в Волжском знаменует новый поворот в семейной политике





В информационном пространстве Волжского в последнее время активно обсуждается тема переезда воспитанников филиала Дома ребёнка. Однако за эмоциональной реакцией часто теряется главное: эта реорганизация – не признак кризиса, а, напротив, свидетельство системных позитивных изменений в регионе. Это история не о сокращении помощи детям, а о её качественной трансформации, отвечающей вызовам времени.

Позитивная статистика как двигатель перемен

Ключевой фактор, обусловивший изменения, – устойчивое снижение в Волгоградской области числа детей, оставшихся без попечения родителей. В регионе достигнут показатель в 95% по устройству таких детей в семьи – к родственникам или приёмным родителям. Это результат многолетней целенаправленной работы, где приоритетом стало не содержание ребёнка в учреждении, а поиск для него семейного окружения.

– Речь идёт именно о реорганизации одного из филиалов, и это – прямое следствие позитивных изменений в демографической и социальной политике нашего региона, – подчёркивает Анна Викторовна Корчагина, заместитель председателя комитета социальной защиты населения Волгоградской области. – Филиал на сегодняшний день практически опустел. Это не случайность, а успешный результат государственной политики.

Судьба детей: приоритет – семья и социализация

На момент реорганизации, как уже сообщало ИА «Высота 102», в филиале находилось 12 воспитанников. Судьба каждого решается индивидуально, с учётом наилучших интересов ребёнка: девять детей уже готовятся к возвращению в кровные семьи, а три малыша в возрасте до 4 лет будут переведены в головное учреждение Дома ребёнка в Волгограде.

В профильном комитете обладмина подчеркивают, что это решение продиктовано не административной целесообразностью, а заботой о развитии каждого малыша. Дом ребенка в Волгограде обладает расширенной реабилитационной базой и, что критически важно, возможностью для полноценной социализации в группе сверстников, необходимой в раннем возрасте.

– От кровных родственников, проживающих в Волжском, возражений против такого переезда не поступало, – отмечает Корчагина. – Права детей и их семей – наш абсолютный приоритет. Каждая семья будет в индивидуальном порядке курироваться специалистами.

Не закрытие, а перезагрузка: рождение Семейного МФЦ

В администрации региона не скрывают, что освобождающиеся площади не будут простаивать. На базе филиала уже в феврале 2026 года откроется принципиально новая структура — Единый семейный социальный центр (МФЦ). Это станет точкой притяжения для семей Волжского, где помощь можно будет получить по принципу «одного окна».

Что получит город:

Централизацию услуг: пять разрозненных подразделений городского центра соцобслуживания переедут в одно современное здание.

Раннюю профилактику кризисов: Акцент сместится на поддержку семьи до того, как ситуация станет критической. Будут расширены служба социальной няни, служба кризисной семейной медиации.

Стационарозамещающие технологии: Родители смогут получить комплексную помощь, не разлучаясь с детьми. Пока взрослые решают вопросы, с ребёнком будут заниматься специалисты, можно будет получить детское оборудование во временное пользование.

– Мы переходим от модели содержания детей в учреждениях к модели поддержки и сохранения родной семьи, – объясняет стратегический смысл преобразований Анна Корчагина. – Это позволяет работать на опережение, оказывая услуги семьям в сложной ситуации, чтобы дети в них росли счастливыми.

Забота о кадрах и взгляд в будущее

Отметим, что тревожными опасениями в связи с реорганизацией Дома ребёнка в Волжском активно делятся его сотрудники в социальных сетях. Оно и понятно, ведь проработав десятки лет в таком учреждении, прикипаешь к нему всей душой. В областной администрации уверяют, что реорганизация проведена с максимальным вниманием к коллективу.

– Всем 76 сотрудникам филиала гарантировано трудоустройство в системе соцзащиты и здравоохранения области с учётом их квалификации, – заверили информагентство в обладмине.

Создание Семейного МФЦ в Волжском, таким образом, – это не изолированный шаг, а часть общей стратегии региона, где семья становится центром всех социальных усилий. Это переход от культуры реагирования на проблемы к культуре их предупреждения, где главная ценность – сохранение для ребёнка его родного дома. И пустующие койкоместа в учреждении – в этом контексте не символ упадка, а лучший показатель того, что система движется в правильном направлении.