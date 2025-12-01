РИА: Волгоград и Москва оказались в «середнячках» ипотечного рейтинга





1 декабря эксперты «РИА Новости» подготовили рейтинг регионов по сроку накопления средств на первый ипотечный взнос. По информации специалистов, Волгоградская область второй год подряд занимает 55 место из 85 субъектов РФ.

Среднестатистическая волгоградская семья из двух работающих взрослых и несовершеннолетнего ребёнка, даже откладывая 50% дохода, сможет накопить на первый взнос лишь без малого через 4 года. При расчёте срока исследователи исходили из того, что сумма первоначального взноса в регионе соответствует 30% от квартиры в новостройке площадью 60 метров – 1,52 млн рублей.

Примечательно, что столько же, сколько и жителям Волгоградской области, копить на ипотеку придётся и москвичам, при этом первый взнос для столичной семьи обойдётся в 5,7 млн рублей.

В числе регионов, немного обогнавших волгоградцев в рейтинге, Ульяновская, Саратовская и Костромская области.

Примечательно, что ранее эксперты также рассчитывали и долю семей в регионах, которая не сможет накопить на свой первый взнос для ипотечного кредита. В 2023 году в Волгоградской области она составляла 25,9%. Однако с 2024 года «РИА Рейтинг» отказался от её расчёта.