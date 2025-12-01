Общество

РИА: Волгоград и Москва оказались в «середнячках» ипотечного рейтинга

Общество 01.12.2025 07:03
0
01.12.2025 07:03


1 декабря эксперты «РИА Новости» подготовили рейтинг регионов по сроку накопления средств на первый ипотечный взнос. По информации специалистов, Волгоградская область второй год подряд занимает 55 место из 85 субъектов РФ.

Среднестатистическая волгоградская семья из двух работающих взрослых и несовершеннолетнего ребёнка, даже откладывая 50% дохода, сможет накопить на первый взнос лишь без малого через 4 года. При расчёте срока исследователи исходили из того, что сумма первоначального взноса в регионе соответствует 30% от квартиры в новостройке площадью 60 метров – 1,52 млн рублей.

Примечательно, что столько же, сколько и жителям Волгоградской области, копить на ипотеку придётся и москвичам, при этом первый взнос для столичной семьи обойдётся в 5,7 млн рублей.

В числе регионов, немного обогнавших волгоградцев в рейтинге, Ульяновская, Саратовская и Костромская области.

Примечательно, что ранее эксперты также рассчитывали и долю семей в регионах, которая не сможет накопить на свой первый взнос для ипотечного кредита. В 2023 году в Волгоградской области она составляла 25,9%. Однако с 2024 года «РИА Рейтинг» отказался от её расчёта.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
01.12.2025 08:37
Общество 01.12.2025 08:37
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2025 08:05
Общество 01.12.2025 08:05
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2025 07:49
Общество 01.12.2025 07:49
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2025 07:36
Общество 01.12.2025 07:36
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2025 07:03
Общество 01.12.2025 07:03
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2025 06:09
Общество 01.12.2025 06:09
Комментарии

0
Далее
Общество
01.12.2025 05:53
Общество 01.12.2025 05:53
Комментарии

0
Далее
Общество
30.11.2025 21:25
Общество 30.11.2025 21:25
Комментарии

0
Далее
Общество
30.11.2025 20:51
Общество 30.11.2025 20:51
Комментарии

0
Далее
Общество
30.11.2025 19:30
Общество 30.11.2025 19:30
Комментарии

0
Далее
Общество
30.11.2025 18:45
Общество 30.11.2025 18:45
Комментарии

0
Далее
Общество
30.11.2025 18:10
Общество 30.11.2025 18:10
Комментарии

0
Далее
Общество
30.11.2025 17:20
Общество 30.11.2025 17:20
Комментарии

0
Далее
Общество
30.11.2025 16:47
Общество 30.11.2025 16:47
Комментарии

0
Далее
Общество
30.11.2025 14:59
Общество 30.11.2025 14:59
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

08:37
Волгоградцев ждет самая короткая рабочая неделя в конце декабряСмотреть фотографии
08:28
В Волгограде на Спартаковке засняли протаранившего легковушку курьера-камикадзеСмотреть фотографииCмотреть видео
08:05
Волгоградцы 1 декабря успокоятся после солнечной «свистопляски»Смотреть фотографии
07:49
В аэропорту Волгограда из-за атаки БПЛА задерживаются московские рейсыСмотреть фотографии
07:36
Минобороны: над Волгоградской областью за ночь сбит 1 БПЛАСмотреть фотографии
07:03
РИА: Волгоград и Москва оказались в «середнячках» ипотечного рейтингаСмотреть фотографии
06:09
В Волгограде и области объявлена опасность атаки БПЛАСмотреть фотографии
05:53
В Волгограде Росавиация закрыла аэропорт на фоне налёта БПЛАСмотреть фотографии
21:25
В Волгограде пенсионерка отдала сбережения «финансовым контролерам»Смотреть фотографии
20:51
В ЦПКиО Волгограда одновременно зажгут 2,5 тысячи бенгальских огнейСмотреть фотографии
20:05
В Госдуме заявили, что Max полностью заменил WhatsApp*Смотреть фотографии
19:30
Последний аккорд осени: смотрим на Волгоград за несколько часов до зимыСмотреть фотографии
18:45
Синоптики рассказали, какой будет первый месяц зимы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:10
В Волгограде ушел из жизни 101-летний ветеран ВОВ Георгий РоговойСмотреть фотографии
17:46
«Ситуация крайне непроста»: волгоградские эксперты - о том, как безопасно купить квартиру на вторичном рынкеСмотреть фотографии
17:20
В Волгограде подростки решили угнать «семерку» для покатушекСмотреть фотографии
16:47
Волгоградкам рассказали о мерах поддержки матерейСмотреть фотографии
16:24
Ждём перемен? «Ротор» в последнем матче года сыграл вничью с «Енисеем»Смотреть фотографии
15:13
На трассе под Волгоградом выгорел полуприцеп фуры: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:59
Стало известно состояние пострадавших от БПЛА в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:42
Волгоградку арестовали за нападение с ножом на своего бойфрендаСмотреть фотографии
14:10
Столетнюю антикварную тарелку продают в Волгограде за 12,5 млн рублейСмотреть фотографии
13:42
«Ты держишь в руках целый мир»: мама пятерых детей - о секретах воспитания и синдроме многодетностиСмотреть фотографии
13:06
Аферист под видом экс-руководительницы выманил у волгоградки 20 тысяч рублейСмотреть фотографии
12:24
В Волгограде продают за 80 млн бывшую базу кондитерской фабрикиСмотреть фотографии
11:31
Мошенники придумали новую схему с фальшивыми товарными чекамиСмотреть фотографии
10:48
Волгоградка хотела избежать наказания и придумала историю с похищением буренкиСмотреть фотографии
10:00
«Это что-то слишком высокое»: волгоградцы трогательно поздравили своих мамСмотреть фотографииCмотреть видео
09:33
Бастрыкин поручил помочь с жильем многодетной матери из Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:56
Две фуры не поделили полосу на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
 