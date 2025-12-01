Минобороны: над Волгоградской областью за ночь сбит 1 БПЛА





1 декабря в Волгоградской области дежурные расчёты отразили попытку ВСУ атаковать мирные населённые пункты региона. По информации Минобороны, БПЛА был перехвачен ПВО.

- В течение прошедшей ночи в период с 23:30 мск 30 ноября до 7:00 1 декабря дежурными средствами ПВО над Волгоградской областью перехвачен 1 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — говорится в сообщении военного ведомства.

В целом же ночному налёту подверглись 11 регионов. Больше всего беспилотников сбиты в Белгородской, Брянской, Новгородской, Ростовской областях и в воздушном пространстве Краснодарского края — по 4 единицы. Ещё 3 дрона уничтожены в Ленинградской области, 2 — в Воронежской, по 1 в Курской, Смоленской и Тульской областях.

Отметим, ранее редакция уже сообщала о введении Росавиацией запрета на работу аэропорта в Волгограде. Одновременно мониторинговые Telegram-каналы сообщили о приближении к областному центру нескольких БПЛА.

Фото из архива Минобороны России