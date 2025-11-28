Волгоградка хотела заработать на фейковом материнстве





В Волгограде полиция расследует уголовное дело в отношении 44-летней местной жительницы, которая подозревается в мошенничестве с выделением соцвыплат по материнству. Как уточнили в пресс-службе регионального главка МВД, волгоградка незаконно завладела 372 тысячами рублей.

Установлено, что женщина решила улучшить свое материальное положение незаконным способом и обратилась в один из ЗАГСов Республики Адыгея для получения документов по рождению ребенка в июне 2020 года в домашних условиях. Получив их, она вернулась домой и в 2023 году обратилась в социальные службы для оформления пособий.

В ходе проведения очередной проверки, было установлено, что ребенка у нее нет и выплаты получались ею незаконно. Подозреваемая во всем созналась, ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.