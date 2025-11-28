Расследования

Волгоградка хотела заработать на фейковом материнстве

Расследования 28.11.2025 13:50
0
28.11.2025 13:50


В Волгограде полиция расследует уголовное дело в отношении 44-летней местной жительницы, которая подозревается в мошенничестве с выделением соцвыплат по материнству. Как уточнили в пресс-службе регионального главка МВД, волгоградка незаконно завладела 372 тысячами рублей. 

Установлено, что женщина решила улучшить свое материальное положение незаконным способом и обратилась в один из ЗАГСов Республики Адыгея для получения документов по рождению ребенка в июне 2020 года в домашних условиях. Получив их, она вернулась домой и в 2023 году обратилась в социальные службы для оформления пособий.

В ходе проведения очередной проверки, было установлено, что ребенка у нее нет и выплаты получались ею незаконно. Подозреваемая во всем созналась, ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
28.11.2025 13:50
Расследования 28.11.2025 13:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.11.2025 08:38
Расследования 28.11.2025 08:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.11.2025 15:48
Расследования 27.11.2025 15:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.11.2025 13:33
Расследования 27.11.2025 13:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.11.2025 11:41
Расследования 27.11.2025 11:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.11.2025 19:30
Расследования 26.11.2025 19:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.11.2025 17:52
Расследования 26.11.2025 17:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.11.2025 21:26
Расследования 25.11.2025 21:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.11.2025 19:27
Расследования 25.11.2025 19:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.11.2025 16:47
Расследования 25.11.2025 16:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.11.2025 16:10
Расследования 25.11.2025 16:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.11.2025 15:20
Расследования 25.11.2025 15:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.11.2025 10:19
Расследования 25.11.2025 10:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.11.2025 22:23
Расследования 24.11.2025 22:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.11.2025 17:42
Расследования 24.11.2025 17:42
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:26
В Волгоградской области проверили газовое оборудование в 7,7 тыс. домахСмотреть фотографии
14:09
Рейс из Шарм-эль-Шейха в Волгоград незапланированно сел в АстраханиСмотреть фотографии
13:57
В Волгоградской области объявлено штормовое предупреждение из-за тумановСмотреть фотографии
13:50
Волгоградка хотела заработать на фейковом материнствеСмотреть фотографии
13:46
Геймификация и персонализация: как изменятся тренды начисления кешбэка в 2026 годуСмотреть фотографии
13:28
В Волгограде стартовало проектирование моста на остров СарпинскийСмотреть фотографии
13:22
Под Волгоградом банду подростков задержали за серийный угон автомобилейСмотреть фотографии
13:02
В Волгограде 29 ноября простятся с журналистом Александром РувинскимСмотреть фотографии
12:20
На одной волне с надежным интернетом: Дом.ру представил роутеры собственной разработкиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:40
В Волгограде стали известны причины остановки движения СТСмотреть фотографии
11:26
В Камышине суд восстановил право вдовы участника СВО на выплатыСмотреть фотографии
11:25
Новый год в «Имерети Hall»: ярко, весело, вкусноСмотреть фотографии
11:18
Андрей Бочаров поздравил судей с 25-летием мировой юстиции в регионеСмотреть фотографии
10:42
Студенты ВолгГТУ изучили работу модернизированной котельной в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:36
По дороге на Луганск под Волгоградом в ДТП погиб водитель «двенадцатой»Смотреть фотографииCмотреть видео
10:21
У православных волгоградцев 28 ноября стартовал Рождественский постСмотреть фотографии
10:09
«Брошу все и уеду в Бурковский». Коттеджный поселок «Бурковский парк» всего в 15 минутах от центра ВолгоградаСмотреть фотографии
09:30
Волгоградская область: рейтинг городов и районов по долгам за электроэнергиюСмотреть фотографии
09:06
Небо над Волгоградом вновь открыли для самолетовСмотреть фотографии
09:04
Почти 10 тысяч жителей Волгоградской области заподозрили у себя бешенствоСмотреть фотографии
09:00
В Волгоградском колледже появилась теплица с микрозеленью благодаря победе в «Здоровой Олимпиаде»Смотреть фотографии
08:53
В Волгограде и области отменён девятичасовой режим опасности по БПЛАСмотреть фотографии
08:38
Главе Иловлинского района грозит арестСмотреть фотографии
08:35
«Не знаем, куда бежать»: под Волгоградом мыши и блохи выживают из квартир жителей ЕрзовкиСмотреть фотографии
08:04
В Волгограде накануне календарной зимы взялись за ремонт амфитеатраСмотреть фотографии
07:44
Над Волгоградской областью за ночь сбиты 5 БПЛАСмотреть фотографии
07:11
Авиарейсы задерживаются в волгоградском аэропорту 28 ноябряСмотреть фотографии
06:54
Волгоградцам пояснили, как оплатить парковку при отсутствии интернетаСмотреть фотографии
06:23
Росавиация закрыла волгоградский аэропорт в ночь на 28 ноябряСмотреть фотографии
06:00
Кран-великан арендуют для установки 120-метрового колеса обозрения в ВолгоградеСмотреть фотографии
 