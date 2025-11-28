В Волгограде маркетолога обвинили в падении баннера на ребёнка в ТЦ «Акварель»





В Советском районе Волгограда завершено следствие по уголовному делу о падении рекламного баннера в атриуме ТЦ «Акварель» на 5-летнюю девочку. По информации правоохранителей, из-за неустойчивой конструкции несовершеннолетней был нанесён тяжкий вред здоровью.







- 17 августа 2024 года малолетняя посетительница торгового центра, находясь в детской зоне, играла рядом с установленной конструкцией. В какой-то момент брендволл, не обладавший достаточной устойчивостью и защитой от опрокидывания, рухнул. Его масса составила около 150 килограммов. В результате падения ребёнку был причинен тяжкий вред здоровью: двусторонний ушиб лёгких и компрессионные переломы четырёх грудных позвонков, квалифицированные как тяжкий вред здоровью, - сообщили в волгоградском Следкоме.

Как удалось установить следователям, рекламный баннер был изготовлен 8 августа 2024 года в строгом соответствии с техническим заданием. Последнее подготовила маркетолог коммерческой организации. При этом изначально конструкция массой более 150 кг была спроектирована без учёта рисков падения, что и спровоцировало трагическое происшествие в зоне, доступной посетителям и несовершеннолетним.

Фигурантке вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее вред здоровью ребёнка. По данной статье женщине грозит до 6 лет тюрьмы. Материалы готовятся для передачи в суд.

Отметим, ранее на резонансное происшествие обращал внимание председатель СК России Александр Бастрыкин. Руководитель поставил ход следственных действий на контроль в центральном аппарате ведомства.