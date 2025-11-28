



В Волгограде специалисты облкомприроды поделились результатами работы выездной лаборатории по поиску источника жуткой вони, накрывшей областной центр 24 ноября. По информации специалистов, в пробах воздуха было обнаружено незначительное превышение предельных концентраций опасных веществ, однако они не являлись рекордными и могут быть связаны с сезонным сжиганием растительности.

– 24 ноября специалистами РЦЭК был произведен отбор проб воздуха в 8 различных точках на территории разных районов Волгограда. Высоких и предельно высоких концентраций в отобранных пробах не обнаружено. По оценке специалистов, незначительное превышение допустимых параметров по отдельным веществам может быть вызвано метеорическими условиями, способствующими накоплению загрязняющих веществ, в том числе в результате горения листвы, в приземном слое атмосферного воздуха, – сообщили журналистам в пресс-службе облкомприроды.

Список конкретных адресов, где проводились отборы проб, а также названия химических веществ, концентрация которых превысила предельно допустимый уровень, властями не уточняются.

Отметим, ранее 24 ноября жители Волгограда и Волжского начали массово жаловаться на жуткий неприятный запах, похожий на жжёную шерсть. Тогда многие горожане предположили, что причиной зловония стал пожар на одной из свалок в черте областного центра, однако уточнить эту информацию не удалось. В ГУ МЧС России по Волгоградской области от комментариев отказались. При этом в облкомприроды в качестве основной причины происходящего назвали накрывший Волгоград и Волжский туман.