Общество

В аэропорту Волгограда из-за атаки БПЛА задерживаются московские рейсы

Общество 01.12.2025 07:49
0
01.12.2025 07:49


В Волгограде из-за ночного налёта БПЛА и запрета Росавиации на использование местного воздушного пространства гражданскими самолётами произошёл сбой в графике вылета судов. Вовремя не смогли прибыть в аэропорт и вылететь в обратном направлении московские рейсы.

С 9:35 на 11:40 отложен прилёт в Волгоград рейса № SU 1758 компании «Аэрофлот». С 10:45 на 11:20 перенесено прибытие в областной центр рейса № DP 6965 компании «Победа».

В обратном направлении рейс № SU 1759 «Аэрофлота» вылетит с двухчасовой задержкой, в 12:30. Рейс № DP 6966 лоукостера «Победа» должен отправиться в Москву в 11:45.

Напомним, ранее стало известно о ликвидации в воздушном пространстве Волгограда и области одного ударного БПЛА. Перед этим в регионе была объявлена беспилотная опасность.

