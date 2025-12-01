Волгоградцы 1 декабря успокоятся после солнечной «свистопляски»

Первый день зимы обещает пройти спокойно для метеозависимых волгоградцев. По данным Лаборатории солнечной астрономии, 1 декабря 2025 вероятность магнитной бури составляет всего 3%. Такую передышку метеочувствительные люди, можно сказать, заслужили. Накануне, 30 ноября, была зафиксирована повышенная солнечная активность. Так, за сутки было зафиксировано шесть вспышек.
Несмотря на благоприятный метеопрогноз на 1 декабря, небольшая вероятность геомагнитных возмущений все же существует и может составить 15%. Это явление гораздо слабее полноценных магнитных бурь и обычно ничем не грозят метеозависимым. Максимум, что могут почувствовать такие люди – это легкий дискомфорт.