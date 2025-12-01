В Волгограде и области объявлена опасность атаки БПЛА

1 декабря в Волгоградской области вновь был введён режим опасности атаки БПЛА. В 2:47 единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций начала смс-рассылку тревожных сообщений жителям и гостям региона.

- В Волгоградской области объявлена беспилотная опасность. Избегайте открытых участков улиц. Не подходите к окнам, – говорится в рассылке.

Кроме того, в 3:01 мониторинговые Telegram-каналы сообщили о фиксации нескольких беспилотников от Ростовской области, а в 3:47 было объявлено об их приближении к Волгограду. Одновременно Росавиация сообщила о закрытии воздушного пространства над областным центром и ограничении приёма и отправления гражданских самолётов в аэропорту Волгограда.