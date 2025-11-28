В Волжском 14-летний подросток напал в подъезде на 45-летнего мужчину

В Волжском Волгоградской области полицейские задержали подростка, подозреваемого в совершении грабежа. Преступление было совершено 25 ноября. На лестничной площадке одного из МКД на 45-летнего мужчину напал неизвестный и похитил у него телефон и банковскую карту. Впоследствии с карты было списано 50 тысяч рублей.

Вскоре оперативники вышли на след подозреваемого. Им оказался 14-летний подросток. Как рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области, он признался, что потратил деньги на свои нужды.

Деньги юный грабитель смог снять благодаря тому, что телефон не был заблокирован. Получив доступ к устройству, подросток изменил пин-код банковской карты и снял наличность.