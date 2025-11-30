Последний аккорд осени: смотрим на Волгоград за несколько часов до зимы





Волгоград прощается с осенью, стараясь удержать ее тепло. На улицах города еще можно увидеть золотые краски, поэтому горожане спешат на улицу, чтобы вдохнуть свежего воздуха и насладиться последними теплыми мгновениями перед долгой рабочей неделей и надвигающимися холодами.

Поймать эту ускользающую красоту отправился известный волгоградский фотограф Геннадий Гуляев. Что из этого получилось — в фоторепортаже ИА «Высота 102».









Маршрут фотографа в эти последние дни осени пролегал по улочкам и скверам в самом сердце города. Здесь, в Центральном районе, осень особенно живописна. Особенную атмосферу этому дню придал туман, который навис таинственной тишиной над городом.









Даже упрямо зеленеющий газон на Центральной набережной с благодарностью принимает роскошный пестрый покров, который щедро дарят ему деревья.









Погода пока позволяет найти уединенную скамейку, чтобы присесть, отрешиться от суеты и наблюдать, как неспешно, словно прощаясь, кружатся в последнем танце листья. Следующая встреча с этой красотой — лишь через год.









Уже в ближайшие часы картина в регионе обещает поменяться. Как рассказали специалисты Волгоградского ЦГМС, в понедельник, 1 декабря, в регионе к утру ожидается туман и гололедица.









Температура воздуха ночью составит -4…+1°, при прояснении до -7°. Днем воздух прогреется до 0...+5°. Во вторник, 2 декабря, в отдельных районах также ожидается туман и изморозь. Температура воздуха ночью -4…+1°, а днем температура воздуха составит -1...+4°.













Фото: Геннадий Гуляев / V102.RU