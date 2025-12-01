В Волгограде Росавиация закрыла аэропорт на фоне налёта БПЛА





1 декабря в Волгограде вновь оказалась ограничена работа аэропорта. Из-за налёта БПЛА Росавиация под утро закрыла воздушное пространство над областным центром для использования гражданскими самолётами.

- В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в официальном сообщении федерального авиационного агентства.

Оповещение опубликовано в 3:46, аналогичный запрет одновременно введён регулятором и для аэропорта в Тамбове.

Отметим, ранее РСЧС в 2:47 начало смс-рассылку, в которой жители и гости Волгоградской области информировались о введении режима опасности атаки БПЛА. Позже мониторинговые каналы сообщили о фиксации нескольких беспилотников на севере региона от границы с Ростовской областью, а затем об их приближении к Волгограду.