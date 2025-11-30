В Волгограде пенсионерка отдала сбережения «финансовым контролерам»





В Волгограде 70-летняя пенсионерка из Тракторозаводского района стала жертвой аферистов. Как рассказали в ГУ МВД России по региону, пожилая волгоградка перевела все свои сбережения на неизвестные счета.

По словам женщины, с 22 ноября ей начали поступать звонки и сообщения в мессенджерах от неизвестных лиц, которые представлялись сотрудниками финансового контроля и правоохранительных органов.

Позднее злоумышленники убедили волгоградку перевести свои накопления на так называемый «безопасный счёт». Доверчивая женщина обналичила 211 тысяч рублей и перевела их на указанные счета. Лишь спустя время потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ - «Мошенничество».