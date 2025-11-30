В Волгограде ушел из жизни 101-летний ветеран ВОВ Георгий Роговой





Сегодня, 30 ноября, на 102-м году ушел из жизни участник Великой Отечественной войны Георгий Исаакович Роговой.

Георгий Исаакович Роговой родился 3 мая 1924 года в деревне Бобровка Залесовского района Алтайского края. В сентябре 1942 года, будучи 18-летним юношей, он вступил в ряды Красной Армии. Воевал в составе 2-го Белорусского фронта 5-й танковой армии 10-го танкового корпуса 11-й мотострелковой бригады командиром пулеметного взвода. При прорыве границы с Германией в районе Восточной Пруссии был тяжело ранен и отправлен в госпиталь.

В прокуратуре Георгий Исаакович проработал больше 20 лет – с 1957 года по 1979 год. Награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени, медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда». Имеет ведомственные награды: знак отличия «За верность закону» I степени, медаль «Ветеран прокуратуры», медаль Руденко.

Скриншот: Следком / t.me