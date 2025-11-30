На трассе под Волгоградом выгорел полуприцеп фуры: видео





В Камышинском районе Волгоградской области пожарным пришлось тушить вспыхнувший на трассе полуприцеп фуры. Как рассказали в ГУ МВД России по региону, сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-диспетчерской службы вечером 29 ноября. Момент пожара запечатлели и выложили в соцсети автомобилисты.





- У прицепа горела обшивка и утеплитель, а также горела резина у колёс. Общая площадь пожара составила 18 кв.м. Пожарные расчёты 28й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 20.50, - рассказали в региональном главке МЧС.

Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание тормозной системы.

Видео: Жесть Камышина / t.me