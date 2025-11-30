



Первый месяц зимы предвещает жителям Волгоградской области наступление морозов. Сильные холода придут в региону лишь к концу месяца - в последнюю неделю декабря температура опустится до -8º. Такой прогноз дали синоптики сервиса Gismeteo.

В первую неделю месяца волгоградцам не стоит ждать снега. Небольшие осадки выпадут в небольшом количестве лишь 5 декабря, уточняется в прогнозе сервиса. В первые две недели в Волгограде и области ожидается довольно теплые дни - температура воздуха днем будет колебаться от 0 до +4º. Минусовых температур стоит ждать лишь в ночное время суток.

Однако во второй половине месяца зима начнет брать инициативу в свои руки. Ночью по прогнозам синоптиков температура воздуха максимально опуститься до -8º. А вот днем стоит ожидать колебания температур от +1º до -4º. Снег слегка припорошит регион примерно в 15 числах месяца.