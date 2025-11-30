В Волгограде подростки решили угнать «семерку» для покатушек





В Краснооктябрьском районе Волгограда полиция задержала двух 15-летних местных жителей, которые угнали автомобиль «ВАЗ-2107». Как рассказали в пресс-службе регионального главка МВД, в полицию с заявлением о пропаже авто обратился 46-летний владелец.

Установлено, что молодые люди угнали автомобиль, который был припаркован у дома хозяина. Выяснилось, что двери машины была не заблокированы, а в зажигании остался ключ. В связи с этим подростки, увидев представившуюся возможность, решили покататься. Проехав несколько километров, они бросили транспортное средство и убежали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ – «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Изображение сгенерировано при помощи ИИ