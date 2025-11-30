Волгоградкам рассказали о мерах поддержки матерей





Меры поддержки помогают волгоградкам чувствовать себя увереннее в роли матери. Об этом 30 ноября заявила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова.

— Социальные меры поддержки помогают женщинам чувствовать себя более уверенно в роли матери и строить счастливое будущее семьи — рассказала она в беседе «Lenta.Ru».

Сенатор отметила, что внимание к женщинам проявляется еще на этапе подготовки к рождению ребенка. Будущим мамам выплачивается пособие по беременности и родам, а при постановке на учет на раннем сроке беременная может получить единое пособие. После рождения малыша мама получает единовременную выплату, а также материнский капитал, который можно направить на покупку жилья и образование детей. При низком семейном доходе волгоградцы могут оформить ежемесячную выплату из средств капитала.

Кроме того, в течение первых полутора лет после рождения малыша женщина, находясь в отпуске по уходу за ребенком, получает ежемесячное пособие. Также предусмотрено пособие на детей до 17 лет, если доход на одного члена семьи не превышает прожиточный минимум в регионе. Размер такой выплаты может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума.