В Ростове готовят переход на двухпредметный ОГЭ для девятиклассников

Федеральные новости 28.11.2025 17:34
Уже в 2026 году в России Ростовская область может перейти к формату ОГЭ по двум предметам. Об этом 28 ноября сообщил сайт Привет-Ростов со ссылкой на зампреда Государственной Думы Викторию Абрамченко.

Как передает СМИ,  такая модель позволит девятиклассникам сосредоточиться на математике и русском языке и получить аттестат после сдачи только этих дисциплин. Речь идет о тех школьниках, которые планируют планируют поступать в учреждения среднего профессионального образования,

По словам Абрамченко, лишь два предмета вместо четырех девятиклассники сдают уже в Санкт-Петербурге, демонстрируя более высокие результаты, чем их сверстники в других регионах. 

Законопроект о введении обновленного формата ОГЭ уже подготовлен и поступит на рассмотрение в Госдуму 2 декабря в первом чтении.

 

