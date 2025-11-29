Минобороны: один БПЛА сбит ночью над Волгоградской областью

В ночь с 28 на 29 ноября в Волгоградской области средствами ПВО был сбит 1 БПЛА. Об этом сообщило утром 29 ноября Минобороны РФ.

Всего в течение ночи над регионами России было перехвачено 102 украинских беспилотников самолетного типа.

ПВО уничтожило:

- 26 БПЛА - над территорией Белгородской области,

- 20 БПЛА – над территорией Ростовской области,

- 19 БПЛА – над территорией Республики Крым,

- 11 БПЛА – над территорией Рязанской области,

- 11 БПЛА – над территорией Краснодарского края,

- 5 БПЛА – над территорией Воронежской области,

- 4 БПЛА – над территорией Липецкой области,

- 3 БПЛА – над территорией Курской области,

- 1 БПЛА – над территорией Астраханской области,

- 1 БПЛА – над территорией Волгоградской области,

- 1 БПЛА – над территорией Республики Калмыкия,

- 1 БПЛА – над акваторией Азовского моря.