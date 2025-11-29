Минобороны: один БПЛА сбит ночью над Волгоградской областью

В ночь с 28 на 29 ноября в Волгоградской области средствами ПВО был сбит 1 БПЛА. Об этом сообщило утром 29 ноября Минобороны РФ.
Всего в течение ночи над регионами России было перехвачено 102 украинских беспилотников самолетного типа.
ПВО уничтожило:
- 26 БПЛА - над территорией Белгородской области,
- 20 БПЛА – над территорией Ростовской области,
- 19 БПЛА – над территорией Республики Крым,
- 11 БПЛА – над территорией Рязанской области,
- 11 БПЛА – над территорией Краснодарского края,
- 5 БПЛА – над территорией Воронежской области,
- 4 БПЛА – над территорией Липецкой области,
- 3 БПЛА – над территорией Курской области,
- 1 БПЛА – над территорией Астраханской области,
- 1 БПЛА – над территорией Волгоградской области,
- 1 БПЛА – над территорией Республики Калмыкия,
- 1 БПЛА – над акваторией Азовского моря.