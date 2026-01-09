Отдых волгоградцев в Египте срывается из-за 13-часовой задержки рейса

В аэропорту Волгограда днем 9 января снова наблюдаются задержки авиарейсов, хотя не в таком количестве, как было накануне. По данным электронного табло, в настоящее время изменено время прилета самолетов из Хургады, трех бортов из Москвы и одного – из Санкт-Петербурга. Соответственно, задерживается вылет самолетов в Египет, двух – в Москву и одного – в северную столицу. Больше всего не повезло волгоградским туристам, планировавшим отдых в Египте. Рейс в эту страну перенесен почти на 13 часов - с 14-45 ч. 9 января на 4-20 ч. на 10 января.