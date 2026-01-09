Две автодороги в Волгоградской области закрыли для грузовиков и автобусов

Сегодня, 9 января, Госавтоинспекция Волгоградской области закрыла две автодороги для грузового транспорта и автобусов.

Ограничения действуют на трассах Жирновск – Котово – Камышин – Волгоград и Жирновск – Калининск – Саратов. Причиной стал густой туман и ожидаемый снег с дождем. При этом легковому транспорту движение разрешено.