



Из-за густого тумана введены временные ограничения на передвижения транспорта на автодороге Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» на участке от границы с Саратовской областью до границы с Дубовским районом Волгоградской области. В региональной госавтоинспекции просят отказаться от поездок автомобильным транспортом в направлениях Волгоград-Саратов и Саратов-Волгоград до улучшения погодных условий.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о запрете движения грузовиков и автобусов на трассах Жирновск – Котово – Камышин – Волгоград и Жирновск – Калининск – Саратов. Причиной стал густой туман и ожидаемый снег с дождем. При этом легковому транспорту движение разрешено.





