



Росстат опубликовал уточненные данные о количестве жителей с денежными доходами ниже границы бедности – величины прожиточного минимума – по регионам РФ. Так, согласно обновленным сведениям, в Волгоградской области по итогам 2024 года такой статус имели 184,8 тысячи человек, что составляло 7,5% от общей численности населения. При этом в мае 2025 года Росстат предоставлял другие данные за 2024 год - 186,5 тысячи бедных, или 7,6% от общей численности населения.



При этом за последние годы количество малоимущих жителей региона неуклонно сокращалось. Так, в 2023 году таких было 225,4 тысячи человек, или 9,1% от численности населения, в 2022 году - 233,3 тысячи человек, или 9,4%. В 2021 году 11,5% населения региона, или 288,8 тысячи человек имели доходы ниже прожиточного минимума. А в 2020 году таких было 305,1 тысячи, или 12,1%.



В регионах ЮФО количество бедных жителей также снижалось с каждым годом. В 2024 году меньше всего людей, находящихся ниже границы бедности, было в Краснодарском крае - всего 7% от общей численности населения. Хуже всего ситуация в Калмыкии – там количество бедных составляет 13,2%.







