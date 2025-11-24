Член этнической ОПГ осужден за вымогательство денег у волгоградской медсестры

Волгоградский гарнизонный военный суд вынес приговор местному жителю, ранее судимому члену этнической ОПГ за покушение на мошенничество и вымогательство 550 тысячи рублей у медсестры. Как сообщили в УФСБ России по Волгоградской области, ему назначено 3,5 года лишения свободы в колонии-поселении.

Гражданина Залиняна В.Х. признали виновным по двум статьям УК РФ: ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 (покушение на мошенничество) и п.п. «а, г» ч. 2 ст. 163 (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

Установлено, что осужденный действовал в интересах своего брата, которому понадобилась фиктивная правка о болезни. С этой целью он обратился к медсестре ГБУЗ «ВОКБ № 1», но она помогать в этом не стала.

- Получив отказ в исполнении услуги, осуществил вымогательство денежных средств у женщины в размере 550 000 рублей. Сотрудница медицинского учреждения, опасаясь дальнейшего давления, обратилась в органы безопасности, - сообщили в УФСБ по региону.

Приговор вступил в законную силу.