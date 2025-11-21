15-летняя камышанка обчистила знакомого из пьяной компании





Несовершеннолетняя жительница Камышина стала фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту кражи. В полицию обратился 20-летний житель Жирновского района, который сообщил, что в одной из квартир города во время совместного распития спиртных напитков 7 ноября у него похитили телефон, а с его банковской карты списали более 57 тысяч рублей.

Оперативники установили личность подозреваемой - ею оказалась 15-летняя жительница города Петров Вал. Несовершеннолетняя созналась в содеянном, рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области.



Девушка, находясь в компании, обратила внимание на оставленный без присмотра телефон. Воспользовавшись доступом к нему, посредством отправки сообщений осуществила перевод денежных средств на свою банковскую карту в размере 30 тыс. рублей. После этого она похитила мобильный телефон и покинула квартиру.



Позднее девушка совершила еще один перевод со счета потерпевшего - на сумму свыше 27,5 тыс. рублей. Похищенные деньги она успела потратить.



Следственным отделом по городу Камышин следственного управления СК России по Волгоградской области в отношении нее возбуждено уголовное дело. Она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, в том числе с банковского счета), пояснили в СУ СК по Волгоградской области.





