В Волжском полицейские задержали подозреваемого в совершении коррупционного преступления. По информации ГУ МВД по Волгоградской области, на стационарном посту ДПС «Плотина ГЭС» наряд ДПС Госавтоинспекции остановил Chevrolet Lacetti. В качестве пассажира в ней передвигался 43-летний гражданин иностранного государства. Выяснилось, что иностранец находится на территории Российской Федерации незаконно.
Чтобы избежать ответственности, мужчина пытался дать взятку инспектору – 5 тысяч рублей. Несмотря на предупреждения об ответственности, мужчина продолжил настойчиво предлагать деньги. Он был задержан и стал фигурантом уголовного дела по статье о покушении на мелкое взяточничество.
Видео ГУ МВД по Волгоградской области