Иностранца-нелегала задержали в Волжском за попытку подкупить полицейского

Расследования 23.11.2025 14:42
В Волжском полицейские задержали подозреваемого в совершении коррупционного преступления. По информации ГУ МВД по Волгоградской области, на стационарном посту ДПС «Плотина ГЭС» наряд ДПС Госавтоинспекции  остановил Chevrolet Lacetti. В качестве пассажира в ней передвигался 43-летний гражданин иностранного государства. Выяснилось, что иностранец находится на территории Российской Федерации незаконно. 

Чтобы избежать ответственности, мужчина пытался дать взятку инспектору – 5 тысяч рублей. Несмотря на предупреждения об ответственности, мужчина продолжил настойчиво предлагать деньги. Он был задержан и стал фигурантом уголовного дела по статье о покушении на мелкое взяточничество.

Видео ГУ МВД по Волгоградской области

