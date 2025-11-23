Расследования

«Ушла с рынка»: жительницу Волгоградской области с дефектом уха ищут третий месяц

Расследования 23.11.2025 10:13
0
23.11.2025 10:13


Следователи проводят проверку по факту безвестного исчезновения 37-летней жительницы Камышина. По данным СУ СК по Волгоградской области, вечером 8 августа 2025 года женщина покинула территорию рынка «Пенза-2», расположенного на автомобильной трассе «Сызрань — Саратов — Волгоград» в Мичуринском сельском поселении Камышинского района, и пропала. До сих пор о ней ничего неизвестно.

Приметы разыскиваемой: на вид 35–40 лет, славянской внешности, рост около 165 см, худощавого телосложения; волосы тёмно-русые, короткие; глаза карие.

Особые приметы: отсутствие правой ушной раковины (представлена в виде мочки), на правом плече — небольшой след от ожога.

Была одета в сиреневый комбинезон, чёрные шлёпанцы.

Следственные органы просят граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении женщины, обстоятельствах её исчезновения либо последнем месте пребывания, незамедлительно сообщить об этом по телефонам: (84457) 5-00-11, «02» или «112».

Между тем, в августе 2025 года о пропаже 37-летней Надежды Бабенковой, проживавшей в Камышине,  сообщали волонтеры отряда ЛизаАлерт. Поиски нуждающейся в медицинской помощи женщины ни к чему не привели.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
23.11.2025 10:13
Расследования 23.11.2025 10:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.11.2025 17:12
Расследования 21.11.2025 17:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.11.2025 15:49
Расследования 21.11.2025 15:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.11.2025 14:49
Расследования 21.11.2025 14:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.11.2025 12:51
Расследования 21.11.2025 12:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.11.2025 11:45
Расследования 21.11.2025 11:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.11.2025 11:31
Расследования 21.11.2025 11:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.11.2025 09:55
Расследования 21.11.2025 09:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.11.2025 06:21
Расследования 21.11.2025 06:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.11.2025 21:23
Расследования 20.11.2025 21:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.11.2025 20:51
Расследования 20.11.2025 20:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.11.2025 20:25
Расследования 20.11.2025 20:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.11.2025 15:43
Расследования 20.11.2025 15:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.11.2025 13:46
Расследования 20.11.2025 13:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.11.2025 12:51
Расследования 20.11.2025 12:51
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:27
В Волгограде наезд Nissan на пешехода попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:02
Героя Карабаха и «железного генерала» Владислава Сафонова хоронят в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:41
Виноват туман? Экологи вышли на след плохого запаха в Волгограде и ВолжскомСмотреть фотографии
10:13
«Ушла с рынка»: жительницу Волгоградской области с дефектом уха ищут третий месяцСмотреть фотографии
09:51
Волгоград и Волжский накрыл запах «мокрой шерсти»Смотреть фотографии
09:36
14-летняя волгоградка перевела аферистам 380 тысяч материнских денегСмотреть фотографии
09:17
Бывший футболист и тренер «Ротора» Евгений Алдонин серьезно заболелСмотреть фотографии
08:49
В небе над российскими регионами сбили 75 БПЛАСмотреть фотографии
08:30
В Волгоградской области отменили 5-часовой режим беспилотной опасностиСмотреть фотографии
08:26
«Это какой-то подарок!»: грибной бум настиг Волгоградскую область перед началом зимыСмотреть фотографии
07:59
Волгоградцы отдохнут от магнитных бурьСмотреть фотографии
07:18
Волгоградцам назвали самые выгодные месяцы для отпусков в 2026 годуСмотреть фотографии
06:16
Под Волгоградом простятся с бывшим начальником районной милицииСмотреть фотографии
05:40
СМС о беспилотной опасности получили жители Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:11
«Его интересовало всё»: в Волгограде музей рассказал о маршале-освободителе Сталинграда МалиновскомСмотреть фотографии
20:35
В Волжском полиция ищет устроивших полночные пляски бородачейСмотреть фотографииCмотреть видео
19:29
«Впору на байдарке сплавляться»: в Волгограде из-за капремонта третий раз за месяц затопило общежитие на ул. ЧебышеваСмотреть фотографииCмотреть видео
18:29
Путин обсудил с главой Минтранса Никитиным строительство обхода ВолгоградаСмотреть фотографии
17:04
Зимы не будет? Под Волгоградом накануне декабря зацвела вербаСмотреть фотографии
15:59
«Весь класс угорал над унижением девочки»: в Михайловке на видео засняли травлю 9-классницыСмотреть фотографииCмотреть видео
14:40
В РАН предложили повернуть северные реки на Донбасс через Волгоградскую областьСмотреть фотографии
14:08
Андрей Бочаров собрал в выходной финансистов и чиновников облкомспортаСмотреть фотографии
12:58
В Волгограде снесут ларьки и павильоны на пр. МеталлурговСмотреть фотографии
11:44
«Циклон захватывает север региона»: синоптик рассказала, ждать ли волгоградцам снега в ноябреСмотреть фотографии
11:39
В Волгограде на фоне атаки БПЛА задерживаются шесть авиарейсовСмотреть фотографии
11:17
В Волгоградской области повторно объявлена угроза атаки БПЛАСмотреть фотографии
10:49
Под Волгоградом прощаются с ветераном СВО Алексеем ДорошенкоСмотреть фотографии
10:11
Волгоградцам в 2026 году ограничат платное обучение в вузах по 40 направлениямСмотреть фотографии
09:13
В Волгограде объекты ЖКХ оцифруют за 26 млн рублейСмотреть фотографии
08:04
Минобороны: над Волгоградской областью за ночь сбиты 3 БПЛАСмотреть фотографии
 