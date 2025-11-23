«Ушла с рынка»: жительницу Волгоградской области с дефектом уха ищут третий месяц





Следователи проводят проверку по факту безвестного исчезновения 37-летней жительницы Камышина. По данным СУ СК по Волгоградской области, вечером 8 августа 2025 года женщина покинула территорию рынка «Пенза-2», расположенного на автомобильной трассе «Сызрань — Саратов — Волгоград» в Мичуринском сельском поселении Камышинского района, и пропала. До сих пор о ней ничего неизвестно.

Приметы разыскиваемой: на вид 35–40 лет, славянской внешности, рост около 165 см, худощавого телосложения; волосы тёмно-русые, короткие; глаза карие.



Особые приметы: отсутствие правой ушной раковины (представлена в виде мочки), на правом плече — небольшой след от ожога.



Была одета в сиреневый комбинезон, чёрные шлёпанцы.



Следственные органы просят граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении женщины, обстоятельствах её исчезновения либо последнем месте пребывания, незамедлительно сообщить об этом по телефонам: (84457) 5-00-11, «02» или «112».



Между тем, в августе 2025 года о пропаже 37-летней Надежды Бабенковой, проживавшей в Камышине, сообщали волонтеры отряда ЛизаАлерт. Поиски нуждающейся в медицинской помощи женщины ни к чему не привели.





