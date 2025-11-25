В Волгограде построят новые водопроводные линии за 1,7 млрд рублей





В Волгограде муниципалитет готовится к масштабным строительным работам на территории Советского и Кировского районов. Власти планируют в течение двух лет возвести здесь новую водопроводную инфраструктуру для снабжения питьевым ресурсом территории перспективной жилой застройки на Верхней Ельшанке и Родниковой долине. Соответствующие аукционы накануне были размещены на Госзакупках.

Согласно проекту первого соглашения подрядчику предстоит создать водонапорную и магистральную инфраструктуру. В частности, построена будут водопроводная станция «Горная поляна-3», оснащённая двумя группами насосов для подачи ресурса под разным давлением в разные зоны Советского района. От неё проложат водопровод диаметром 600 мм и протяжённостью 4,3 тыс. метров по улицам им. Тюленина, Солнечникова, Тормосиновская, пр. Университетский.

Также запланировано строительство водопроводной линии диаметром 1000 мм и протяжённостью 1,8 тыс. метров от ул. 64-й Армии до пр. Университетский.

Второе соглашение предусматривает строительство разветвлённой сети водопроводом. От магистрали диаметром 1000 мм будут проложены две нитки по 2,1 тыс. метров каждая. Они пройдут по ул. Степыкиной и ул. Слесарной до жилой застройки. Наиболее масштабные работы развернутся по строительству кольцевого водопровода диаметром 600 мм. Его протяжённость составит 14 тыс. метров. Он подведёт ресурс к территории новых ЖК, которые должны появится на месте антенного поля на Верхней Ельшанке.

От кольцевого водовода планируется строительство ответвления диаметром 300 мм и протяжённостью 2,8 тыс. метров к посёлку Верхняя Ельшанка. Коммуникации позволят повысить качество водоснабжения отдалённого населённого пункта.

Отметим, оба контракта должны быть выполнены до конца 2027 года. На эти цели в общей сложности из бюджета выделено 1,7 млрд рублей. Заказчиком работ выступает водоканал Волгограда. Исполнитель будет отобран по итогу конкурсных процедур к середине декабря 2025 года.

Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области»

Фото из архива ИА «Высота 102»