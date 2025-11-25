Общество

В Волгограде построят новые водопроводные линии за 1,7 млрд рублей

Общество 25.11.2025 07:00
0
25.11.2025 07:00


В Волгограде муниципалитет готовится к масштабным строительным работам на территории Советского и Кировского районов. Власти планируют в течение двух лет возвести здесь новую водопроводную инфраструктуру для снабжения питьевым ресурсом территории перспективной жилой застройки на Верхней Ельшанке и Родниковой долине. Соответствующие аукционы накануне были размещены на Госзакупках.

Согласно проекту первого соглашения подрядчику предстоит создать водонапорную и магистральную инфраструктуру. В частности, построена будут водопроводная станция «Горная поляна-3», оснащённая двумя группами насосов для подачи ресурса под разным давлением в разные зоны Советского района. От неё проложат водопровод диаметром 600 мм и протяжённостью 4,3 тыс. метров по улицам им. Тюленина, Солнечникова, Тормосиновская, пр. Университетский.

Также запланировано строительство водопроводной линии диаметром 1000 мм и протяжённостью 1,8 тыс. метров от ул. 64-й Армии до пр. Университетский.

Второе соглашение предусматривает строительство разветвлённой сети водопроводом. От магистрали диаметром 1000 мм будут проложены две нитки по 2,1 тыс. метров каждая. Они пройдут по ул. Степыкиной и ул. Слесарной до жилой застройки. Наиболее масштабные работы развернутся по строительству кольцевого водопровода диаметром 600 мм. Его протяжённость составит 14 тыс. метров. Он подведёт ресурс к территории новых ЖК, которые должны появится на месте антенного поля на Верхней Ельшанке.

От кольцевого водовода планируется строительство ответвления диаметром 300 мм и протяжённостью 2,8 тыс. метров к посёлку Верхняя Ельшанка. Коммуникации позволят повысить качество водоснабжения отдалённого населённого пункта.

Отметим, оба контракта должны быть выполнены до конца 2027 года. На эти цели в общей сложности из бюджета выделено 1,7 млрд рублей. Заказчиком работ выступает водоканал Волгограда. Исполнитель будет отобран по итогу конкурсных процедур к середине декабря 2025 года.

Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области»

Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
25.11.2025 07:35
Общество 25.11.2025 07:35
Комментарии

0
Далее
Общество
25.11.2025 07:00
Общество 25.11.2025 07:00
Комментарии

0
Далее
Общество
25.11.2025 06:33
Общество 25.11.2025 06:33
Комментарии

0
Далее
Общество
24.11.2025 22:07
Общество 24.11.2025 22:07
Комментарии

0
Далее
Общество
24.11.2025 20:44
Общество 24.11.2025 20:44
Комментарии

0
Далее
Общество
24.11.2025 20:37
Общество 24.11.2025 20:37
Комментарии

0
Далее
Общество
24.11.2025 20:00
Общество 24.11.2025 20:00
Комментарии

0
Далее
Общество
24.11.2025 19:19
Общество 24.11.2025 19:19
Комментарии

0
Далее
Общество
24.11.2025 18:46
Общество 24.11.2025 18:46
Комментарии

0
Далее
Общество
24.11.2025 17:54
Общество 24.11.2025 17:54
Комментарии

0
Далее
Общество
24.11.2025 17:10
Общество 24.11.2025 17:10
Комментарии

0
Далее
Общество
24.11.2025 16:57 Реклама
Общество 24.11.2025 16:57 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
24.11.2025 16:27
Общество 24.11.2025 16:27
Комментарии

0
Далее
Общество
24.11.2025 16:09
Общество 24.11.2025 16:09
Комментарии

0
Далее
Общество
24.11.2025 14:43
Общество 24.11.2025 14:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

08:37
Власти Камышина возьмут в кредит 150 млн рублей на финансирование бюджетаСмотреть фотографии
08:14
Минобороны за ночь сбило 249 украинских БПЛА над регионами РоссииСмотреть фотографии
08:11
Респираторный микоплазмоз заставляет волгоградцев кашлять месяцамиСмотреть фотографии
07:35
В Таганроге после атаки ВСУ погибли трое мирных жителейСмотреть фотографии
07:00
В Волгограде построят новые водопроводные линии за 1,7 млрд рублейСмотреть фотографии
06:33
За себя и того парня? В России хотят отказаться от фиксированных тарифов на общедомовые расходыСмотреть фотографии
05:50
Минобрнауки ввело обязательные предметы в вузахСмотреть фотографии
22:33
Гендиректор «Ротора» Андрей Кривов прокомментировал уход Дениса БояринцеваСмотреть фотографии
22:23
Бастрыкин подключился к расследованию убийства бабушки и тети Прохора ШаляпинаСмотреть фотографии
22:17
Стало известно, кто покинул «Ротор» вместе с Денисом БояринцевымСмотреть фотографии
22:07
Ростовчане воздвигнут в Волгограде постамент для «переезжающей» скульптуры ВучетичаСмотреть фотографии
21:16
Денис Бояринцев покинул пост главного тренера «Ротора»Смотреть фотографии
21:06
«Ротор» со счетом 0:2 проиграл «Челябинску» в последнем домашнем матче годаСмотреть фотографии
20:44
Андрей Бочаров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Никиты СимонянаСмотреть фотографии
20:37
8786 болельщиков насчитали на матче «Ротора» и «Челябинска»Смотреть фотографии
20:00
Магнитная буря ударит по волгоградцам 25 ноябряСмотреть фотографии
19:19
На «Волгоград Арене» почтили память Никиты СимонянаСмотреть фотографии
19:07
Игроки «Ротора» вышли на матч с «Челябинском» в футболках с фамилиями мамСмотреть фотографии
18:46
Волгоградка лишилась «Лады» за 80 неоплаченных штрафаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:15
Серия ДТП спровоцировала 5-километровую пробку в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:54
В Волгограде путепровод на улице Рабоче-Крестьянской заработал в шесть полосСмотреть фотографии
17:46
Не всё так страшно? Экологи рассказали подробности «химатаки» в Волгограде недельной давностиСмотреть фотографии
17:42
В Волгограде мужчина выжил после нескольких ударов ножом в грудьСмотреть фотографии
17:17
Правительство добавит бюджету Волгоградской области 686 млн рублейСмотреть фотографии
17:10
Первые заморозки ожидают синоптики под Волгоградом в ночь на 25 ноябряСмотреть фотографии
16:57
«Норма» Винченцо Беллини с феноменальным успехом покорила сцену «Царицынской оперы»Смотреть фотографии
16:27
В Волгограде скончалась известный невролог Вера РыбакСмотреть фотографии
16:09
Волгоградская студентка «спустила» 2 млн рублей сбережений отцаСмотреть фотографии
15:54
Под Волгоградом водителю школьного автобуса грозит до 5 лет тюрьмы за смертельное ДТПСмотреть фотографии
15:25
«Под пули могли попасть и люди»: жители Ерзовки требуют наказать стрелка за убийство собаки у магазинаСмотреть фотографии
 