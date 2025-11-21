В Волгоградской области вынесли приговор бывшей сельской чиновнице за хищение почти 7 миллионов рублей. Алексеевский районный суд приговорил 39-летнюю местную жительницу к 3,5 годам колонии общего режима и предоставил отсрочку отбывания наказания на 18 месяцев - до 18 мая 2026 года, сообщили V102.RU в прокуратуре региона.

Женщина отправится в колонию, как только ее ребенку исполнится 14 лет. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.

Следствием и судом установлено, что с января 2022 года по июнь 2023-го она работала бухгалтером у местного индивидуального предпринимателя. Женщина похитила у него более 4,2 миллиона рублей, получив доступ к его приложению.

Еще один преступный эпизод произошел с июля 2024 года по февраль 2025 года, когда фигурантка уголовного дела работала в должности замглавы администрации Усть-Бузулукского сельского поселения Алексеевского района по бухгалтерскому учету, экономике и финансам. С целью наживы она незаконно создавала дополнительный реестр на выплату заработной платы на свое имя. Поступившие на эти цели из бюджета средства чиновница похитила. В общей сложности в сельской администрации ей удалось украсть свыше 2,6 миллиона рублей.

Приговор вынесен по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).