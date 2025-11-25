Минобороны за ночь сбило 249 украинских БПЛА над регионами России

В ночь с 24 на 25 ноября регионы России вновь подверглись налёту беспилотников ВСУ. Расчётами ПВО БПЛА были ликвидированы.

- В период с 23:00 мск 24 ноября до 7:00 25 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 249 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, - говорится в сообщении Минобороны России.

По данным военного ведомства, основной удар вражеских сил был сконцентрирован на южные регионы. Сразу 116 БПЛА были перехвачены над Чёрным морем, 76 – в воздушном пространстве Краснодарского края, 23 – в Крыму, 16 – в Ростовской области, 7 – в Брянской, по 4 – в Курской области и над акваторией Азовского моря, 2 – в Белгородской и 1 – в Липецкой областях.

В Волгоградской области дроны не фиксировались. Региональный аэропорт работает в штатном режиме.

Напомним, как ранее сообщала редакция, в результате налёта БПЛА в Таганроге Ростовской области оказались ранены 10 человек, а трое пострадавших скончались.

Фото из архива Минобороны России